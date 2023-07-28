Вратарь с опытом игры в НХЛ перейдёт в минское «Динамо». Как сообщает пресс-служба минчан, с голкипером Диланом Фергюсоном достигнуто соглашение о подписании контракта.

В прошлом сезоне 24-летний голкипер сыграл за три клуба. Два матча он провёл в НХЛ за «Оттаву» при 94% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,52. В дебютном матче НХЛ голкипер повторил 40-летний рекорд лиги по сейвам в первом матче лиги, отразив 48 бросков в матче с «Питтсбургом» (2:1 победа «Оттавы»). Ещё пять матчей вратарь сыграл за «Торонто Марлис» в АХЛ при 88,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,12. Также на его счету восемь игр в АХЛ за «Белвилл Сенаторз» с 92,6% отражённых бросков.

Всего в НХЛ на счету голкипера три матча, в АХЛ — 29 игр с процентом отражённых бросков 91,5%. Основную часть карьеры вратарь провёл в Западной хоккейной лиге Канады, где сыграл 155 матчей с процентом отражённых бросков 90,8%.