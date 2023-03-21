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Вратарь «Оттавы» повторил рекорд НХЛ по сейвам в дебютной победной игре 40-летней давности

Вратарь «Оттавы» повторил рекорд НХЛ по сейвам в дебютной победной игре 40-летней давности
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Голкипер «Оттавы Сенаторз» Дилан Фергюсон отразил 48 из 49 бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз». Эта встреча стала первой для 24-летнего канадца в лиге.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Фергюсон повторил рекорд НХЛ по количеству сейвов в дебютном матче, завершившемся победой. Ранее это достижение единолично принадлежало голкиперу Кену Реггету, который 8 декабря 1983 года 48 раз спас «Торонто Мэйпл Лифс» в своей первой встрече в НХЛ.

Отметим, что эта статистика ведётся с сезона-1955/1956.

Кроме того, Фергюсону не хватило одного сейва, чтобы повторить рекорд лиги по количеству отражённых бросков в дебютном матче в старте. Это достижение по-прежнему делят Лоран Броссуа (49 сейвов за «Эдмонтон» в 2015 году) и Мэнни Легаси (49 спасений за «Лос-Анджелес Кингз» в 1998 году).

Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

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