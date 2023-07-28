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«Фанат Тарасенко». В США вспомнили старый твит капитана «Оттавы» о Владимире

«Фанат Тарасенко». В США вспомнили старый твит капитана «Оттавы» о Владимире
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B/R Open Ice в «Твиттере» вспомнил старый твит нынешнего капитана «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачука о новичке клуба Владимире Тарасенко.

В октябре 2015 года хоккеист опубликовал пост, который подписал «Тарасенко-шоу». Этот твит был посвящён дублю россиянина в ворота «Виннипег Джетс». В первом голе Тарасенко, игравший за «Сент-Луис Блюз» совершил сольный проход и забил точным броском в противоход. Во второй раз Владимир забросил в дальний угол из правого круга вбрасывания.

«Смело можно сказать, что Брэди Ткачук был фанатом Тарасенко», — говорится в сообщении B/R Open Ice.

Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата прошлого сезона обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.

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