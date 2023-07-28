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Стало известно, какие клубы интересовались Тарасенко и какие условия предлагали Владимиру

Стало известно, какие клубы интересовались Тарасенко и какие условия предлагали Владимиру
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Североамериканский журналист Энди Стрикленд на своей странице в «Твиттере» рассказал, какие предложения российский нападающий Владимир Тарасенко получил от других команд. Ранее форвард перешёл в «Оттаву Сенаторз».

Сначала обозреватель сообщил, что у Тарасенко на старте рынка свободных агентов на руках было четырёхлетнее предложение от «Оттавы» с кэпхитом $ 5,5 млн, а также предложения от «Каролины Харрикейнз» на один год и $ 5,25 млн и от «Сан-Хосе Шаркс» — на один год и $ 6 млн.

Позже Стрикленд скорректировал свои данные.

«Поправка… Предложение от «Каролины» было значительно меньше, чем мне изначально сказали. По словам источника, максимальное предложение от «ураганов» составляло менее $ 4 млн.

Считается, что «Флорида» также сделала предложение Тарасенко, хотя из-за ограниченного места под потолком зарплат они не могли сделать конкурентное предложение», — говорится в сообщении.

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