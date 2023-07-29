«Лада» повторно обыграла «Нефтяник» в предсезонном матче
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В Тольятти на тренировочной арене «Лада» повторно обыграла «Нефтяник» в предсезонном матче. Хозяева одержали волевую победу со счётом 4:3.
Шайбами в составе «Лады» отметились Андрей Алтыбармакян, Павел Колтыгин, Илья Кудряшов и Владислав Червоненко. За «Нефтяник» дублем отметился Ислам Хасанов и ещё один гол забил Айдар Назмутдинов. Ворота команд защищали голкиперы Никита Богданов и Евгений Киселёв.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2023, суббота. 12:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 3
Нефтяник
Альметьевск
0:1 Хасанов (Терехов) – 04:21 (5x4) 1:1 Алтыбармакян (Аноховский, Попугаев) – 10:07 (5x4) 1:2 Хасанов (Богатов, Терехов) – 25:18 (5x4) 2:2 Колтыгин (Глухов) – 31:50 (5x5) 3:2 Кудряшов (Попугаев) – 34:40 (5x4) 4:2 Червоненко (Алексеев, Грошев) – 54:16 (5x5) 4:3 Назмутдинов – 57:20 (5x5)
Напомним, «Лада» вернулась в КХЛ после пяти сезонов, проведённых в ВХЛ. Далее автозаводцы отправятся в гости к «Ак Барсу» и «Нефтехимику», эти матчи состоятся 5 и 6 августа соответственно. С 11 по 13 августа в Тольятти пройдёт Кубок «Лады», где, помимо хозяев, сыграют «Куньлунь Ред Стар», «Нефтехимик» и воскресенский «Химик».
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