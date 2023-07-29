В Тольятти на тренировочной арене «Лада» повторно обыграла «Нефтяник» в предсезонном матче. Хозяева одержали волевую победу со счётом 4:3.

Шайбами в составе «Лады» отметились Андрей Алтыбармакян, Павел Колтыгин, Илья Кудряшов и Владислав Червоненко. За «Нефтяник» дублем отметился Ислам Хасанов и ещё один гол забил Айдар Назмутдинов. Ворота команд защищали голкиперы Никита Богданов и Евгений Киселёв.

Напомним, «Лада» вернулась в КХЛ после пяти сезонов, проведённых в ВХЛ. Далее автозаводцы отправятся в гости к «Ак Барсу» и «Нефтехимику», эти матчи состоятся 5 и 6 августа соответственно. С 11 по 13 августа в Тольятти пройдёт Кубок «Лады», где, помимо хозяев, сыграют «Куньлунь Ред Стар», «Нефтехимик» и воскресенский «Химик».