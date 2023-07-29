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Московское «Динамо» разгромило клуб ВХЛ со счётом 5:0, Гусев остался без очков

Московское «Динамо» разгромило клуб ВХЛ со счётом 5:0, Гусев остался без очков
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В Бору на стадионе «Красная горка» закончился товарищеский матч межсезонья-2023/2024, в котором московское «Динамо» встречалось с тульским АКМ. Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2023, суббота. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 0
АКМ
Тульская область
1:0 Кудрявцев (Миронов) – 10:15 (5x5)   2:0 Морозов (Уил, Пыленков) – 14:38 (5x4)   3:0 Буруянов – 36:43 (5x4)   4:0 Волченков (Буруянов) – 37:10 (5x5)   5:0 Волченков – 47:00 (5x5)

На 11-й минуте Павел Кудрявцев с передачи Андрея Миронова вывел москвичей вперёд. На 15-й минуте Егор Морозов реализовал большинство и увеличил отрыв «Динамо». Очки за ассисты получили Джордан Уил и Даниил Пыленков. На 37-й минуте Никита Буруянов, реализовав большинство, сделал счёт 3:0. Через 27 секунд Артём Волченков забросил четвёртую шайбу. На 47-й минуте Волченков оформил дубль, доведя счёт до разгромного — 5:0.

Отметим, что шат-аут в составе бело-голубых оформил вратарь Максим Моторыгин. Новичок москвичей Никита Гусев остался без очков.

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