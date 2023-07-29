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Московское «Динамо» разгромило клуб ВХЛ со счётом 5:0, Гусев остался без очков

В Бору на стадионе «Красная горка» закончился товарищеский матч межсезонья-2023/2024, в котором московское «Динамо» встречалось с тульским АКМ. Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).

На 11-й минуте Павел Кудрявцев с передачи Андрея Миронова вывел москвичей вперёд. На 15-й минуте Егор Морозов реализовал большинство и увеличил отрыв «Динамо». Очки за ассисты получили Джордан Уил и Даниил Пыленков. На 37-й минуте Никита Буруянов, реализовав большинство, сделал счёт 3:0. Через 27 секунд Артём Волченков забросил четвёртую шайбу. На 47-й минуте Волченков оформил дубль, доведя счёт до разгромного — 5:0.

Отметим, что шат-аут в составе бело-голубых оформил вратарь Максим Моторыгин. Новичок москвичей Никита Гусев остался без очков.