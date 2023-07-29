Экс-работник ИИХФ сравнил ситуацию Харлан и Смирновой с инцидентом на ЧМ-1969 по хоккею

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг на своей странице в «Твиттере» сравнил инцидент на чемпионате мира — 2023 по фехтованию с ситуацией на ЧМ-1969 по хоккею. 27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой.

«Точно так же, как украинка Ольга Харлан не пожала руку российской фехтовальщице, чехословаки не пожали руку игрокам советской сборной после двух побед на чемпионате мира по хоккею в 1969 году. История повторяется», — говорится в сообщении.

Отметим, что Шемберг имеет в виду реакцию чехословацких хоккеистов на ввод советских войск на территорию Чехословакии 21 августа 1968 года. Это положило конец реформам Пражской весны.

Изначально Харлан была дисквалифицирована с ЧМ из-за скандальной ситуации в матче личного турнира с россиянкой Анной Смирновой — украинка отказалась от рукопожатия с соперницей. Однако после волны критики исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию. Также в FIE из-за данного инцидента решили заменить рукопожатия между спортсменами по окончании поединка приветствием на расстоянии.