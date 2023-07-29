Тренер «Нью-Джерси» ответил на вопрос, избавляются ли от российских игроков в клубе

Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин ответил на вопрос, почему от русских игроков в клубе «избавляются». В феврале «дьяволы» обменяли российских защитников Шакира Мухамадуллина и Никиту Охотюка в «Сан-Хосе Шаркс».
«От наших не избавляются. Я считаю, что, наоборот, их хотели в «Сан-Хосе». Я так понимаю, что, если произошёл обмен, наша команда старалась заполучить Тимо Майера. Тот факт, что в обратном направлении проследовали наши русские ребята, говорит о том, что они будут востребованы в новой команде. И потом, я извиняюсь, у нас задрафтованных ребят ещё целая куча в России. Поэтому у нас они ещё есть. То есть нет какого-то особого отношения к россиянам? Да нет, конечно», — сказал Брылин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».
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