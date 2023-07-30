«Витязь» провёл двусторонку в Балашихе
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В субботу, 29 июля, на «Арене Балашиха» «Витязь» провёл двусторонний матч, сообщает официальный сайт клуба. Встречались команда Владимира Галузина против команды Игоря Головкова.
Матч закончился со счётом 2:3 в пользу команды Головкова.
Голы забивали Детков (1:0), Смолин (1:1), Угольников (1:2), Козлов (2:2), Гончаров (2:3).
Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов после игры назначил ускорения. С понедельника команда начинает тренировки в парке «Патриот» в Московской области.
В прошлом сезоне «Витязь» в четвёртый раз в истории вышел в плей-офф КХЛ, где проиграл в первом раунде в серии «Локомотиву» 1-4. При этом выигранный матч стал первым в истории для подмосковного клуба в плей-офф Кубка Гагарина.
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