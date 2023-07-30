Давыдов: посмотрим, удастся ли тройке Яшкин – Шипачёв – Кагарлицкий победить время

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов объяснил, почему считает «Ак Барс» фаворитом Востока в КХЛ и рассказал, кто из клубов может составить ему конкуренцию.

«Успех Казани связываю с моим старым добрым товарищем Билялетдиновым. Это динамовская школа – грамотный, надёжный, фундаментальный специалист. Так что, в отличие от Запада, на Востоке есть явный фаворит – команда Билялетдинова. Возрождение в «Ак Барсе» нашего звена Яшкин – Шипачёв – Кагарлицкий – это большая интрига. Года три назад это была лучшая тройка не только «Динамо», но и всей КХЛ. Посмотрим, удастся ли ей победить время и возродиться в Казани. Из СКА «Ак Барс» помимо Яшкина взял и Жафярова – тоже интересного форварда. Может, в Питере он не потянул роль лидера, но тем выше будет его желание проявить себя в Казани.

Кто способен составить конкуренцию «Ак Барсу»? Много споров вокруг «Авангарда», но именно эту команду поставлю второй после Казани. Там новая и всегда переполненная арена, в таких условиях ноги сами несут тебя вперёд. Также где-то рядом «Трактор». Магнитогорск и Уфа начинают перестройку – это уже второй эшелон фаворитов Востока. Как и Екатеринбург, от которого никогда не знаешь, что ждать. Но явный лидер там, повторюсь, один – «Ак Барс», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

Напомним, в прошлом сезоне «Ак Барс» уступил ЦСКА в финале Кубка Гагарина в семи матчах. В межсезонье казанский клуб продлил контракт с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым и усилил состав лучшим бомбрадиром прошлого сезона КХЛ Дмитрием Яшкиным.