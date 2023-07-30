СКА подписал новые контракты с нападающими Зинченко и Галимовым
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СКА подписал новые контракты с нападающими Иваном Зинченко и Эмилем Галимовым. Как сообщает агентство Winners, соглашения с форвардами рассчитаны на три года.
В прошлом сезоне Зинченко играл за «Витязь», где в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 7 (6+1) очков с показателем полезности «-9», а также забросил одну шайбу в трёх матчах плей-офф.
Галимов в прошлом сезоне отыграл за СКА 27 матчей регулярного чемпионата КХЛ и 12 матчей в плей-офф, набрав в общей сложности 17 (11+6) очков с показателем полезности «+27». В одной из встреч регулярки Галимов оформил покер и помог СКА обыграть «Ак Барс» со счётом 7:4.
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