Никита Гусев рассказал, что делает форварда «Рейнджерс» Панарина суперзвездой

Новичок московского «Динамо» Никита Гусев рассказал о нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине и о том, что делает его суперзвездой.
«Панаринозаменитель» — комплимент или неприятный штамп? Я спокойно к этому относился. Я переходил в Питер и плюс-минус знал, на какую позицию. Понимал, что от меня ждут. Панарин там играл, потом я там играл. Вроде бы нельзя сказать, что плохо.
С Артемием у меня больше сходства или различий? Больше сходства. Играем мы с ним примерно в одной манере. Что Панарина делает суперзвездой НХЛ? На данный момент — уверенность в своих силах», — приводит слова Гусева Sport24.
В прошлом регулярном чемпионате Панарин сыграл 82 матча и набрал 92 (29+63) очка при показателе полезности «+4». В плей-офф россиянин провёл семь встреч, записав на свой счёт 2 (0+2) балла при коэффициенте полезности «-2».
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