Экс-голкипер «Адмирала» и «Металлурга» Олкинуора подписал контракт с финским «Пеликанс»

Экс-голкипер «Адмирала» и «Металлурга» Юхо Олкинуора подписал контракт с финским клубом «Пеликанс», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Финский голкипер последний раз играл за эту команду в сезоне-2018/2019.

«Я возвращаюсь в Лахти со счастливым сердцем. «Пеликанс» давно хорошо играют, и радует, что я присоединился к такой команде», — приводит слова Олкинуоры пресс-служба клуба.

Напомним, в феврале 2023 года «Детройт Ред Уингз» выставил голкипера на драфт отказов. 32-летний Олкинуора провёл 15 матчей в прошлом сезоне за «Гранд Рапидс Гриффинс» в АХЛ, отражая 86,8% бросков и пропуская в среднем 3,75 гола.

Олкинуора играл за магнитогорский клуб два сезона (2020/2021, 2021/2022), проведя 66 встреч. В сезоне-2019/2020 Юхо провёл 31 матч за «Адмирал».

С национальной командой Финляндии Олкинуора становился олимпийским чемпионом (2022) и двукратным чемпионом мира (2019 и 2022).