«Аризона» подписала контракт с 23-летним чемпионом мира, избежав арбитража

«Аризона Койотс» избежала арбитража с форвардом Джеком Макбэйном, подписав двухлетний контракт на $ 3,2 млн, сообщает инсайдер Национальной хоккейной лиги Эллиотт Фридман в своём «твиттере».

Первоначально команда предлагала двухлетний контракт на $ 2,4 млн, в то время как Макбэйн хотел однолетнее соглашение на $ 2,25 млн.

23-летний уроженец Торонто забил 12 голов и сделал 14 результативных передач, набрав 26 очков в 82 играх прошлого сезона за «Аризону», который стал для центрфорварда первым в НХЛ.

Джек был выбран на драфте НХЛ в 2018 году «Миннесотой Уайлд» в третьем раунде под общим 63-м номером.

В составе сборной Канады Джек Макбэйн стал чемпионом мира в 2023 году на турнире в Латвии и Финляндии.