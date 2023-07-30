«Аризона» подписала контракт с 23-летним чемпионом мира, избежав арбитража
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«Аризона Койотс» избежала арбитража с форвардом Джеком Макбэйном, подписав двухлетний контракт на $ 3,2 млн, сообщает инсайдер Национальной хоккейной лиги Эллиотт Фридман в своём «твиттере».
Первоначально команда предлагала двухлетний контракт на $ 2,4 млн, в то время как Макбэйн хотел однолетнее соглашение на $ 2,25 млн.
23-летний уроженец Торонто забил 12 голов и сделал 14 результативных передач, набрав 26 очков в 82 играх прошлого сезона за «Аризону», который стал для центрфорварда первым в НХЛ.
Джек был выбран на драфте НХЛ в 2018 году «Миннесотой Уайлд» в третьем раунде под общим 63-м номером.
В составе сборной Канады Джек Макбэйн стал чемпионом мира в 2023 году на турнире в Латвии и Финляндии.
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