«У нас все должны быть лидерами». Скабелка — о подготовке «Барыса» к новому сезону

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о подготовке команды к новому сезону.
«Во-первых, у нас поменялась сама концепция построения команды. Мы начали её ещё в прошлом году, но не всё получилось. Уверен, в этом году мы будем сильнее. Те ребята, которые сейчас пришли в команду — это лидеры. Они и на льду, и в раздевалке показывают серьёзное отношение к работе и хоккею в целом. Я думаю, они будут хорошим примером и для наших молодых ребят, которых у нас достаточно много. Им нужен этот опыт, чтобы они видели, учились и прогрессировали.
Я бы хотел, чтобы наши ребята вышли на серьёзный уровень, стали лидерами. Мы должны создать команду, которая в каждом матче будет играть на победу. Понятно, что попадание в плей-офф — это наша основная цель, а дальше разберёмся. Ещё раз скажу, в первую очередь нам надо сделать команду. Вы спрашивали про уход лидеров. У нас все должны быть лидерами. Каждый должен проникнуться ответственностью за результат, в едином порыве выходить на каждый матч, что не всегда получалось в прошлом сезоне», — цитирует Скабелку Шайба.kz.
Напомним, клуб из столицы Казахстана в минувшем сезоне впервые в истории занял последнее место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» набрал 61 очко в 68 матчах. Этот результат стал худшим для астанинского клуба в истории выступления в лиге.
- 30 июля 2023
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