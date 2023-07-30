Слафковски: от меня ждали 50 очков в первом сезоне? Не каждый игрок — Коннор Макдэвид

Первый номер драфта НХЛ — 2022, форвард «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски рассказал о критике его игры по ходу прошлого сезона.

«Некоторые критиковали меня, ожидая 20 голов за сезон и 50 очков в первом сезоне? Иногда всё идёт не так, как планировалось. Не каждый игрок — Коннор Макдэвид. Я ожидал лучшего сезона, но ничего не могу с этим поделать. Я просто смотрю в будущее», — цитирует Слафковски Sportweb.

В минувшем сезоне у Юрая 10 (4+6) очков в 39 матчах за клуб. 18-летний словацкий хоккеист был выбран «Монреалем» под первым номером на драфте-2022. В сезоне-2021/2022 Слафковски выступал в чемпионате Финляндии.

В составе сборной Словакии на Олимпийских играх в Пекине 2022 года форвард стал бронзовым призёром.