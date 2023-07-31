Петухов — о шедевральном голе в ворота «Салавата»: а я всё думал — что же судья не свистит

Нападающий московского «Динамо» Егор Петухов рассказал о своём лакросс-голе «Салавату Юлаеву» (2:0).

«Лакросс в ворота «Салавата»? Да на тренировках много раз это делал. Выполняем какое-то упражнение, и, бывало, проскакивало, что получалось сделать лакросс. И в той ситуации в Уфе тоже получилось.

Судья не сразу увидел гол? Расскажу, как всё было. На видео не видно, но изначально арбитр располагался не за воротами, а находился у борта на лицевой. Это уже потом он подъехал ко мне. Я забил гол и смотрю на судью, а он смотрит на игроков и ищет шайбу.

Начинает подъезжать всё ближе к воротам и не видит гола. Я кричу ему: «Да вот она!» Он ещё ближе приезжает и всё равно не видит. Я опять ему кричу: «Да вот же она!» И только тут он увидел и зажёг взятие ворот. А я всё думал, что же он не свистит», — сказал Петухов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.