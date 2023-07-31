Петухов — о шедевральном голе в ворота «Салавата»: а я всё думал — что же судья не свистит

Нападающий московского «Динамо» Егор Петухов рассказал о своём лакросс-голе «Салавату Юлаеву» (2:0).
«Лакросс в ворота «Салавата»? Да на тренировках много раз это делал. Выполняем какое-то упражнение, и, бывало, проскакивало, что получалось сделать лакросс. И в той ситуации в Уфе тоже получилось.
Судья не сразу увидел гол? Расскажу, как всё было. На видео не видно, но изначально арбитр располагался не за воротами, а находился у борта на лицевой. Это уже потом он подъехал ко мне. Я забил гол и смотрю на судью, а он смотрит на игроков и ищет шайбу.
Начинает подъезжать всё ближе к воротам и не видит гола. Я кричу ему: «Да вот она!» Он ещё ближе приезжает и всё равно не видит. Я опять ему кричу: «Да вот же она!» И только тут он увидел и зажёг взятие ворот. А я всё думал, что же он не свистит», — сказал Петухов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 31 июля 2023
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:57
-
08:40
-
08:33
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
07:50
-
03:00
-
02:33
- 30 июля 2023
-
23:38
-
23:18
-
23:00
-
22:44
-
22:22
-
22:00
-
21:36
-
21:10
-
20:45
-
20:24
-
20:11
-
19:43
-
19:28
-
19:12
-
19:00
-
18:41
-
18:26
-
18:14
-
17:48
-
17:22
-
17:10
-
17:00
-
16:37