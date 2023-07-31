В матче открытия «Сибирь-Арены» сыграют юниорские сборные России и Беларуси
Поделиться
13 августа 2023 года в Новосибирске состоится торжественная церемония открытия «Сибирь-Арены», сообщает официальный сайт ФХР. В рамках праздничных мероприятий Федерация хоккея России проведёт выставочный матч юниорских сборных России и Беларуси (игроки до 18 лет).
«Новый ледовый дворец «Сибирь-Арена» вмещает 10 587 зрителей и возведён с учетом самых современных требований и стандартов. Одной из главных причин его строительства было проведение матчей молодёжного чемпионата мира — 2023, однако мировое первенство было перенесено из России. После открытия арена станет домашней для матчей хоккейного клуба «Сибирь», — сказано в сообщении федерации.
Ранее суд в Новосибирске оштрафовал подрядчика, строившего «Сибирь-Арену», на 106,7 млн рублей.
Комментарии
- 31 июля 2023
-
10:45
-
10:27
-
10:22
-
10:00
-
09:42
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:57
-
08:40
-
08:33
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
07:50
-
03:00
-
02:33
- 30 июля 2023
-
23:38
-
23:18
-
23:00
-
22:44
-
22:22
-
22:00
-
21:36
-
21:10
-
20:45
-
20:24
-
20:11
-
19:43
-
19:28
-
19:12
-
19:00
-
18:41
-
18:26
Партнерский контент