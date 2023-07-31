В матче открытия «Сибирь-Арены» сыграют юниорские сборные России и Беларуси

13 августа 2023 года в Новосибирске состоится торжественная церемония открытия «Сибирь-Арены», сообщает официальный сайт ФХР. В рамках праздничных мероприятий Федерация хоккея России проведёт выставочный матч юниорских сборных России и Беларуси (игроки до 18 лет).

«Новый ледовый дворец «Сибирь-Арена» вмещает 10 587 зрителей и возведён с учетом самых современных требований и стандартов. Одной из главных причин его строительства было проведение матчей молодёжного чемпионата мира — 2023, однако мировое первенство было перенесено из России. После открытия арена станет домашней для матчей хоккейного клуба «Сибирь», — сказано в сообщении федерации.

Ранее суд в Новосибирске оштрафовал подрядчика, строившего «Сибирь-Арену», на 106,7 млн рублей.