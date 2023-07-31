«Тема с НХЛ для меня не закрыта». Форвард «Динамо» Никита Гусев — о своём будущем
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Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев рассказал, что хотел бы играть в НХЛ в будущем.
«Тема с НХЛ для меня не закрыта. Но сейчас я игрок «Динамо», и мы готовимся к новому сезону, поэтому все мысли здесь. Для того чтобы начать думать на эту тему, нужно добиться с «Динамо» хороших результатов в сезоне», — приводит слова Гусева ТАСС.
Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призёром ОИ-2022 в составе сборной России. Кроме того, Никита дважды завоёвывал бронзу чемпионатов мира — в 2017 и 2019 годах. Нападающий также выигрывал Кубок Гагарина (2017) и Кубок Харламова (2011). За всю карьеру Гусев успел поиграть за СКА, ЦСКА, «Амур» и «Югру» в КХЛ, а также за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз» в НХЛ.
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