Новиков — о решениях легионеров: приезжайте, принимайте гражданство, будьте в нашей семье!

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал решение американского защитника московского «Динамо» Бреннана Менелла принять российское гражданство.

«Человек вправе выбирать, но мы тогда должны по-другому смотреть на своих. Мы должны приветствовать решение Менелла. Мы живём в России, это наша страна. Любого человека, который хочет связать с ней свою судьбу, пусть и на время, надо приветствовать. Я не исключаю, что через какое-то время у кого-то появится обратное желание. К этому надо отнестись с пониманием. Понятно, что этот процесс связан с финансовыми вопросами. Я к этому отношусь очень спокойно. Этот товарищ потом может передумать. И не надо ему потом вставлять палки в колёса. Человек волен принимать свои решения, мы должны их принимать. Пришло время, когда он сам должен распоряжаться своей судьбой, но не вредить при этом своей стране.

Мы приглашаем в Россию всех, кто хочет узнать нашу страну. Приезжайте, принимайте гражданство, будьте в нашей семье! Может быть, вы привнесёте какие-то свои взгляды на жизнь? Если говорить о хоккее, то мы всегда были в нём лидерами, но в плане инфраструктуры на ведущих ролях находятся западные страны. Инвентарь у нас весь иностранный. Запад со своей хоккейной культурой проник к нам. Поэтому те люди, которые принимают наше гражданство, также привносят частичку своей культуры. К этим людям должно быть самое доброжелательное отношение. Это касается не только спорта. Нужно, чтобы иностранные специалисты приезжали и помогали нам в развитии страны. Это нормально», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Сегодня стало известно, что канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли хочет в ближайшее время оформить российское гражданство.