Евгений Кузнецов рассказал, какие предложения ему поступали от других клубов

Нападающий «Вашингтон Кзпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, поступали ли ему какие-нибудь предложения по обмену.
«А какие предложения? Здесь невозможно, чтобы были какие-то предложения. В «Трактор» вот зовут и в «Металлург» — два предложения (смеётся). Да нет, это шутка была. Как я могу здесь [решать]? Как получится. Куда отправят, туда поеду. Отправляете меня в «Металлург»? (смеётся) Так я ж буду помогать «Трактору». Там, наоборот, потоплю их», — сказал Кузнецов в эфире телеграм-канала «Трактора».
Напомним, текущий контракт Кузнецова рассчитан до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн. Это соглашение также включает пункт о запрете обмена в 10 клубов лиги. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказывал разочарование игрой Кузнецова в сезоне-2022/2023. Суммарно россиянин провёл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.
- 31 июля 2023
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