Евгений Кузнецов ответил на вопрос о том, какие персональные задачи ставит на новый сезон

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске» рассказал о персональных задачах на новый сезон.

«В принципе, ещё рано такие задачи ставить. Задача [на межсезонье] была все травмы залечить и лучше подойти к лагерю. Это была единственная задача. Далеко никогда не заглядываю. Ставлю короткие задачи, чтобы двигаться к ним. Буду готовиться к сезону. А дальше посмотрим», — сказал Кузнецов.

Напомним, текущий контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн. Это соглашение также включает пункт о запрете обмена в 10 клубов лиги. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказывал разочарование игрой Кузнецова в сезоне-2022/2023. Суммарно россиянин провёл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.