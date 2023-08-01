Евгений Кузнецов оценил переход Дмитрия Орлова в «Каролину»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске» рассказал, следил ли за защитником Дмитрием Орловым. Хоккеист в ходе сезона был обменян в «Бостон Брюинз». По завершении чемпионата Орлов подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз».

«Орлов? Следил за ним, конечно. Почти каждый день на связи. С Димариком много прошли ещё с юниорской сборной. Было приятно следить за ним. Добрая зависть была. Он забивал, отдавал передачи, получал их. Никто не заставлял его делать глупые вещи.

Перспективы в «Каролине»? Интересно будет посмотреть. Такая команда играет не в такой хоккей, как все: быстро катаются, играют «один в один». Для Димы это будет в плюс, им нужен был такой защитник, который будет связывать оборону и нападение… Будет очень интересно за ним последить. У них все шесть защитников сильные. Интересно, как они будут распределять время и роли», — сказал Кузнецов.