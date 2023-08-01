Кузнецов рассказал, обсуждают ли в команде, что он должен отдавать передачи на Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске» рассказал о взаимодействии с Александром Овечкиным.
«Обсуждаем ли, что буду отдавать передачи на Овечкина? Да нет, такой задачи у нас не стоит, чтоб только ему отдавать. Всегда кто открыт, тому и пасуем. Просто когда у тебя есть человек с таким талантом, с таким чутьём, голодом, то хочешь не хочешь, а будет адекватно до него довести шайбу. Чтобы он завершал, нежели я или кто-то другой. Потому что человек умеет забивать, знает, как это делать. Поэтому нужно использовать сильные качества каждого хоккеиста. В этом и заключается сила тренера, когда он равноправно разделяет задачи на льду и каждый делает свою работу, а не занимается какой-то другой работой», — сказал Кузнецов.
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