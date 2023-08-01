«Лучший бросок в истории». Экс-игрок «Вашингтона» вспомнил, как Овечкин выбил из него дух

Они выиграли вместе Кубок Стэнли, но Ови не пожалел бывшего одноклубника. А тот всё ещё верит в голевые подвиги россиянина.

В хоккее нет друзей или врагов. Есть только товарищи по команде и соперники на льду. Александр Овечкин прекрасно знает эту истину. И готов «вынести» любого хоккеиста, на котором невашингтонское джерси.

Это хорошо прочувствовал бывший игрок «Кэпиталз» Бретт Коннолли. Канадец три года играл бок о бок с Овечкиным – с 2016-го по 2019-й. Они вместе выиграли Кубок Стэнли в 2018-м. Но в первом матче за новую команду – «Флориду» — Бретту напомнили, что на площадке нет друзей. Конечно же, сделал это Ови.

«Я помню первый раз, когда мы сыграли с «Вашингтоном». Овечкин мог бы, если бы захотел, выбросить меня силовым приёмом на третий ряд. Он застал меня не в лучшем положении, просто подкрался — а Ови же действительно крупный парень, он никогда такого не делал. Против него было бы не очень приятно играть в серии плей-офф, без вопросов», — рассказывает Коннолли.

Бретт Коннолли Фото: Marusca Rezzonico/ZUMA/ТАСС

Это произошло в начале ноября в 2019 году. Канадский форвард тогда поразил ворота «Вашингтона». Но Овечкин забил дважды, ещё и отдал результативную передачу. А гол Тома Уилсона в овертайме принёс «столичным» победу – 5:4.

«Комментарии Коннолли, безусловно, могут поддержать сотни — если не тысячи — игроков, по которым Великая восьмёрка прошлась катком за свою карьеру в НХЛ. В конце концов, Овечкин занимает в списке самых хитующих хоккеистов четвёртое место за всё время – на его счету 3471 силовой приём за 18 лет в лиге», — пишет журналист NBC Sports Washington Биджан Тодд.

Сам Коннолли минувший сезон провёл в Швейцарии, выступая за местный «Лугано». Канадец с любовью вспоминает деньки, когда играл вместе с Овечкиным. И, естественно, он пристально следит за голевыми свершениями россиянина.

«Конечно же, я слежу за ним, как и весь остальной хоккейный мир. Ови был очень добр ко мне, у нас были хорошие отношения. Мы очень хорошо ладили. Он просто продолжает гнаться за рекордом, я ни капли не удивлён этому. Все настраиваются, все следят за ним. Здорово видеть, как он продолжает взбираться [по таблице лучших снайперов] и просто не останавливается. Потрясающе наблюдать за этим. Я болею за него, как и все ребята, которые играли с ним», — продолжает Коннолли.

Бретт Коннолли Фото: Pascal Muller/ZUMA/ТАСС

Все ждут, когда Ови сможет побить рекорд, считавшийся вечным. Рекорд Великого Уэйна Гретцки – 894 гола в НХЛ. Овечкин отстаёт всего на 72 шайбы – в его активе 822 гола.

Коннолли и сам приложил руку к снайперским достижениям капитана «Вашингтона». Бретт пять раз ассистировал Овечкину. Примечательно, что и сам Ови отдал канадцу пять результативных передач.

«Я буду продолжать смотреть, продолжать следить за погоней. Не буду ничего говорить, не хочу ничего сглазить, я не возьму это на себя (смеётся). Но я буду продолжать смотреть. Представляю себе, что произойдёт дальше. Я не думаю, что он сбавит темп. Он потрясающий игрок, мне очень повезло, что я встретил его, сыграл с ним и, конечно, побеждал с ним. Для меня это большая честь», — говорит канадец.

«Сказать, что Овечкин — великий игрок, несложно. Но попытаться определить конкретно, что делает его таким великим, может быть более трудной задачей. Однако с инструментами, которые находятся в его распоряжении и которые он демонстрирует в каждом матче, есть из чего выбирать», — размышляет Тодд.

Коннолли не остаётся в стороне. Однако для него ответ очевиден: «Бросок Овечкина — главный аспект, который делает его таким смертоносным. Лучший бросок в истории. Но его голод в каждом матче может даже превзойти это».

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Канадец, говоря о «голоде» Овечкина, также вспоминает легендарный забег «Вашингтона» — в розыгрыше Кубка Стэнли – 2018: «Даже во время нашего забега в плей-офф, когда мы выиграли трофей, он был зверем. Было дико видеть, как он играет, ребята просто следовали за ним. Ови — очень целеустремлённый парень, когда дело доходит до того, чтобы забивать голы, и он лучше всех справляется с этим. Он играет жёстко, физически сильный парень. Его тяжело сдвинуть с места, когда он у ворот. Широкий мужик. Но Ови также отличный игрок, так что круто видеть, как он продолжает забивать».

В минувшем сезоне голевые подвиги 37-летнего Овечкина не помогли «Вашингтону». «Столичные» не вышли в плей-офф впервые с сезона-2013/2014.

Коннолли же просто благодарен, что его не выбили на третий ряд в дебютном матче против Овечкина: «О да, я благодарен. Особенно если учесть, что это был первый матч после совместной победы в плей-офф. Думаю, в тот вечер у меня был бесплатный билет на трибуны».