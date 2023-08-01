Экс-тренер СКА: важно продолжать проводить Кубок Первого канала, традиционный турнир

Бывший тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук поделился мнением о Еврохоккейтуре. Сборная России отстранена от него. Однако всё ещё проводится Кубок Первого канала. Теперь в нём принимают участие сборные России, Казахстана, Беларуси. Потайчук отметил, что Кубок Первого канала является традиционным турниром, который важно проводить.

«С одной стороны, Евротур мешал календарю Континентальной хоккейной лиги, потому что были частые паузы в чемпионате. С другой, наши ребята играли на международном уровне, получали большой опыт, а внутри своей команды можно было выдохнуть, подготовиться к матчам в КХЛ и убрать шероховатости. Как можно компенсировать Евротур?

С советских времён проводится Кубок Первого канала по хоккею, и сейчас надо продолжать это делать. Он важен и для игроков, и для болельщиков. Это наш традиционный турнир. Казахстан, Беларусь можно приглашать. Наша сборная должна собираться. Надо как-то развиваться, двигаться, уровень хоккея повышать», — цитирует Потайчука Legalbet.

Напомним, весной 2022 года Международная федерация хоккея на совете приняла решение отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на неопределённый срок.