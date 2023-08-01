Сергачёв рассказал, как хоккеисты «Тампы» отреагировали на его крупный контракт

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о своей заработной плате. С сезона-2023/2024 вступает в силу восьмилетнее соглашение на $ 68 млн. Кэпхит Сергачёва составляет $ 8,5 млн, что делает его самым высокооплачиваемым защитником команды. Россиянин также в топ-5 команды по кэпхиту — после Никиты Кучерова, Брейдена Пойнта, Андрея Василевского и наравне со Стивеном Стэмкосом.
«Что вообще почувствовал, когда пришёл подписной бонус в размере $ 6,5 млн на счёт? Ничего не почувствовал. У меня и до этого был хороший контракт, и первый контракт был хорошим. Все эти деньги не тратятся, а откладываются на будущее. Сейчас у меня и у моей семьи комфортная жизнь, я откладываю на сына, на детей, на будущее, когда я завершу карьеру. Так что никакой разницы я не почувствовал, что сейчас могу пойти и купить самолёт. Мне это неинтересно.
Я теперь самый высокооплачиваемый защитник команды? Ко мне уже так относились в прошлом году. «Поддушивали» в раздевалке меня и Хедмана. Иногда было неловко. Большая ответственность была и в прошлом сезоне, когда меня поставили в первую спецбригаду большинства. Плюс сейчас в команде из леворуких защитников остались только я и Хедман. Понимаю, чего стоит моя ошибка. И ответственность, и доверие со стороны команды чувствую.
Хедман не подкалывает, что теперь порой я играю больше него и зарабатываю больше? Я бы не сказал, что зарабатываю больше него. Есть же такая штука, как инфляция. Когда он подписывал контракт, и потолок был другим. Хедман — воспитанный человек, он никогда в жизни сам не поднимет эту тему. Про игровое время он тоже никогда не говорит. Если он видит, что я больше играю, то его это заводит, он ещё больше начинает работать. В этом плане я вообще его очень сильно уважаю, что у него нет обид. У нас здоровая конкуренция. Это круто! Хеди для меня большой пример», — приводит слова Сергачёва Sport24.
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