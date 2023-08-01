Варицкий – о натурализации легионеров в КХЛ: не вижу уловок, абсолютно нормальная практика

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий прокомментировал натурализацию легионеров в КХЛ.

«Не считаю ли наметившийся тренд на натурализацию иностранцев уловкой со стороны других клубов КХЛ? Это абсолютно нормальная практика в мировом спорте. Да и в российском спорте есть огромное количество подобных примеров – даже не буду их сейчас приводить, вы и сами их прекрасно знаете. Так же происходило перед различными Олимпиадами. Я нормально отношусь к такому тренду. Если у клуба и спортсмена есть обоюдное желание, если игрок хочет поменять гражданство, то не вижу здесь какой-то проблемы.

Мир стал другим. В последнее время границы вновь немного обозначились, но до этого они уже фактически были стёрты. Что касается уловок, то я их тут не вижу. Если у клуба есть возможность, а у игрока — желание, никаких проблем», — сказал Варицкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Варицким читайте на «Чемпионате» завтра, 2 августа.