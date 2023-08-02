Игорь Варицкий ответил на вопрос о мотивации продолжать свою работу в «Витязе»

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал о мотивации продолжать свою работу в клубе.
«Начинаю свой 11-й сезон в клубе? Во-первых, хотел бы поблагодарить руководство клуба за то, что столько лет здесь работаю. Наверное, их устраивает моя работа. А об интересе со стороны других клубов сейчас говорить беспредметно. Я захожу в новый сезон со своей командой и продолжаю делать то, что умею делать. Знаете, есть такая фраза: «Делай, что должен, и свершится, чему суждено».
Что меня мотивирует продолжать работу в не самом богатом клубе, с которым сложно добиться радикального прорыва? Меня мотивирует то, что мне интересна эта работа. Я люблю хоккей и не буду скрывать, что фанатично ему предан. Так было и тогда, когда ещё был игроком. И сейчас уже после завершения игровой карьеры мне до сих пор всё интересно. 24/7 я нахожусь вместе с командой. Стараюсь дальше развиваться и прежде всего пытаюсь доказать, что могу и умею это делать», — сказал Варицкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Варицким читайте на «Чемпионате» сегодня, 2 августа.
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