В «Витязе» объяснили смену главного тренера после лучшего сезона в истории клуба в КХЛ

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал, почему клуб не стал продлевать контракт с Вячеславом Буцаевым после прошлого сезона, в котором подмосковная команда уступила в первом раунде Кубка Гагарина «Локомотиву» 1-4.
«Контракт Вячеслава Геннадьевича Буцаева истёк после окончания минувшего сезона и продлён не был. Мы просто решили идти этим путём. С нашей стороны последовало предложение Александру Васильевичу Завьялову. Нам импонировало, как он работал помощником. И руководством клуба было принято решение дать ему шанс проявить себя главным тренером. Мы выбрали данный путь и считаем, что он правильный. Время покажет, так ли это будет.
Мы бы хотели видеть более игровой и современный хоккей. На этом сейчас и строится весь тренировочный процесс команды. Ни для кого не секрет, что нужен зрелищный и смотрибельный хоккей. Александр Васильевич – опытный тренер, который много лет работал с очень хорошими наставниками. Помогал Петерису Скудре в «Торпедо», работал с Зинэтулой Хайдаровичем Билялетдиновым в «Ак Барсе». Поэтому он обладает огромным опытом и уже созрел для работы главным тренером», — сказал Варицкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Варицким читайте на «Чемпионате»:
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