Тарасенко перед приходом в «Оттаву» общался с Брэди Ткачуком и Клодом Жиру

Журналист Брюс Гарриоч в «Твиттере» рассказал, что российский нападающий Владимир Тарасенко общался с капитаном канадского клуба Брэди Ткачуком и Клодом Жиру перед тем, как подписать контракт с «Оттавой Сенаторз».
По словам журналиста, «Тарасенко остался доволен шансами клуба и верит в то, что команда готова начать побеждать».
Напомним, по ходу регулярного чемпионата прошлого сезона Тарасенко обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата «Оттава» финишировала на 11-м месте Восточной конференции, записав в свой актив 86 очков, и не смогла выйти в плей-офф турнира.
- 1 августа 2023
-
23:32
-
23:16
-
23:00
-
22:49
-
22:19
-
22:10
-
22:00
-
21:48
-
21:33
-
21:24
-
21:00
-
20:46
-
20:16
-
19:44
-
19:20
-
19:08
-
19:00
-
18:52
-
18:31
-
18:20
-
18:10
-
17:44
-
17:24
-
17:09
-
16:52
-
16:24
-
16:07
-
15:55
-
15:39
-
15:26
-
15:10
-
14:51
-
14:25
-
14:11
-
13:55