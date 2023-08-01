Тарасенко перед приходом в «Оттаву» общался с Брэди Ткачуком и Клодом Жиру

Журналист Брюс Гарриоч в «Твиттере» рассказал, что российский нападающий Владимир Тарасенко общался с капитаном канадского клуба Брэди Ткачуком и Клодом Жиру перед тем, как подписать контракт с «Оттавой Сенаторз».

По словам журналиста, «Тарасенко остался доволен шансами клуба и верит в то, что команда готова начать побеждать».

Напомним, по ходу регулярного чемпионата прошлого сезона Тарасенко обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата «Оттава» финишировала на 11-м месте Восточной конференции, записав в свой актив 86 очков, и не смогла выйти в плей-офф турнира.