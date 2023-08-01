Владимир принял неоднозначное решение после долгой тишины. За что теперь будет бороться россиянин?

«Он возвращается домой». Что пишут в США о переходе Тарасенко в один из худших клубов НХЛ

Владимир Тарасенко, пожалуй, главное действующее лицо межсезонья-2023. Россиянин три недели держал в напряжении всех, создавая огромнейшее пространство для различных спекуляций и размышлений по поводу его будущего.

И в итоге принял неоднозначное решение, подписав контракт с «Оттавой». Ближайший год нападающий точно проведёт в составе «сенаторов», его кэпхит — $ 5 млн.

Что об этом говорят в новом клубе Тарасенко, что сказал сам Владимир и как реагируют североамериканские СМИ? Мы собрали всё в одном материале.

Что говорят в «Оттаве»?

Генеральный менеджер «Сенаторз» Пьер Дорион после подписания контракта с российским нападающим расхвалил Владимира Тарасенко.

«Владимир — прирождённый бомбардир. Он динамичный игрок, который может забивать из любой точки зоны нападения, а также недооценённый плеймейкер, который сделал карьеру в нападении, для себя и своих партнёров по команде. Он зарекомендовал себя как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф, и мы очень рады добавить игрока его уровня в наш состав», — сказал Дорион.

Что говорит Тарасенко?

Новичок «Оттавы» пока что толком не комментировал свой переход. Тарасенко отметился разве что дежурными словами благодарности в адрес бывшего клуба, в котором провёл заключительную часть прошлого сезона, — «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Я бы хотел поблагодарить всю организацию «Рейнджерс», своих одноклубников и потрясающих фанатов за то, что приняли меня и мою семью. Наше время вместе было недолгим, но я буду ценить его всегда», — написал россиянин в социальных сетях.

«Тарасенко должен прибыть в «Оттаву» мотивированным»

Теперь перейдём к комментариям СМИ.

Владимир Тарасенко Фото: Jeffrey T. Barnes/AP Photo/ТАСС

Журналист The Athletic Иан Мендес поделился мнением о переходе Владимира в «Оттаву».

«Что означает приход Тарасенко для «сенаторов»? После обмена Алекса Дебринкэта в «Детройт» в начале этого месяца казалось, что «Оттава» ещё ищет одного нападающего для топ-6. В лице Тарасенко команда приобретает добросовестного снайпера, который присоединится к «сенаторам», имея за плечами шесть сезонов с 30+ голами. Интересно, что изначально Тарасенко был выбран на драфте НХЛ 2010 года под 16-м номером, который принадлежал «Оттаве». «Сенаторы» отдали этот выбор на драфте 2010 года «Сент-Луису» в обмен на Давида Рундблада.

На протяжении всей своей карьеры Тарасенко боролся с многочисленными травмами плеча, но когда был здоров, то был одним из самых стабильных снайперов-вингеров в лиге. Однако прошлый сезон стал наименее продуктивным в его карьере в НХЛ, поскольку он забил всего 18 голов в 69 матчах за «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В декабре Тарасенко исполнится 32 года, но, учитывая тот факт, что у него годовой контракт, он должен прибыть в «Оттаву» мотивированным.

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С Тарасенко, Домиником Кубаликом, которого забрали из «Детройта», и с возвращением Джоша Норриса голы не должны быть проблемой для «Оттавы», поскольку она надеется заменить Дебринкэта, забросившего всего 27 шайб в сезоне-2022/2023», — написал Мендес.

Журналист The Athletic также поразмышлял о том, какое место Тарасенко займёт в составе «Оттавы».

«У «сенаторов» есть некоторая гибкость относительно того, где они хотят видеть Тарасенко. При разумных деньгах клуб сохранит свою первую линию в лице Брэди Ткачука, Тима Штюцле и Клода Жиру. У них сложилась отличная «химия», и они создали настоящую тройку №1, играя вместе в прошлом сезоне. Разбить их было бы плохой идеей, когда они добились такого успеха как трио.

Норрис должен вернуться на роль второго центрфорварда, и именно здесь клуб может рассмотреть возможность использования Тарасенко на правом фланге. Дрейк Батерсон также может быть использован в этом месте на правом фланге, а Кубалик — вариант на левом фланге. В любом случае, учитывая, что «сенаторы» заплатят Тарасенко $ 5 млн за следующий сезон, само собой разумеется, что он сыграет важную роль. Мы должны ожидать, что он получит достаточно времени для игры в большинстве и будет играть в пределах 15-18 минут за матч.

Владимир Тарасенко Фото: Matt Slocum/AP Photo/ТАСС

Ожидается, что Шейн Пинто перейдёт в третье звено, и к нему может присоединиться кто-нибудь из ряда игроков: Тарасенко, Батерсон, Кубалик или Мэтью Жозеф. Добавив в команду Тарасенко, «сенаторы», безусловно, повысили уровень таланта среди вингеров.

Как это повлияет на ситуацию с потолком зарплат в «Оттаве»? Это увлекательная ситуация, потому что для изменений состава печально известные скупостью «Сенаторз» почти достигли верхнего предела потолка зарплат лиги. По данным CapFriendly, переход Тарасенко увеличил фонд заработной платы «Оттавы» до $ 82,6 млн в сезоне-2023/2024, что оставляет команде менее $ 1 млн до потолка в $ 83,5 млн.

Проблема в том, что «Оттаве» всё ещё нужно подписать ограниченно свободного агента Пинто, талантливого и популярного молодого центрфорварда, забившего за клуб 20 голов в прошлом сезоне. В большинстве прогнозов их состава Пинто занимает место в центре третьего звена, поэтому им нужно будет найти способ продлить с ним контракт. Но для того чтобы удовлетворить требования Пинто, которые наверняка превысят $ 900 тыс., «сенаторам» необходимо кого-то обменять.

На данный момент не так много логичных кандидатов на обмен, и «Оттава», безусловно, не будет заинтересована в обмене основных игроков», — заключил Мендес.

Инсайды из США

Североамериканский журналист Энди Стрикленд в своём «твиттере» поделился инсайдами о том, какие предложения Тарасенко получал от других команд и о чём спрашивал будущих товарищей.

Сначала обозреватель сообщил, что у Тарасенко на старте рынка свободных агентов на руках было четырёхлетнее предложение от «Оттавы» с кэпхитом в $ 5,5 млн, а также предложения от «Каролины Харрикейнз» на один год и $ 5,25 млн и от «Сан-Хосе Шаркс» — на один год и $ 6 млн.

Позже Стрикленд скорректировал свои данные.

«Поправка… Предложение от «Каролины» было значительно меньше, чем мне изначально сказали. По словам источника, максимальное предложение от «ураганов» составляло менее $ 4 млн.

Считается, что «Флорида» также сделала предложение Тарасенко, хотя из-за ограниченного места под потолком зарплат оно не было конкурентным», — написал журналист.

Владимир Тарасенко Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

Примечательно, что в СМИ задаются вопросом: почему Владимир отказался от таких выгодных предложений? Но тут очевидно, что форвард, получив их в начале рынка свободных агентов, просто хотел лучше изучить, что ему могут предложить.

«Не у многих была возможность подписать Тарасенко, когда открылся рынок свободных агентов, однако даже до смены агента «Оттава» была его единственным или лучшим вариантом. Он разговаривал по телефону с её игроками несколько недель назад. Его вопрос к ним: «Насколько серьёзно вы настроены на победы?»

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Однолетний контракт Тарасенко с «Оттавой» говорит вам всё, что нужно знать о рынке свободных агентов в этом году», — дополнил Стрикленд.

«Травмы вызвали вопросы, сможет ли Тарасенко по-прежнему быть результативным»

Журналист ESPN Райан Эс Кларк обширно высказался о сделке «Оттавы». Обозреватель также выставил переходу Тарасенко оценку – «отлично».

«Переход Доминика Кубалика, забившего 20 голов и обменянного на Дебринкэта из «Детройт Ред Уингз», оказал некоторую помощь атаке «Оттавы». Подписание Тарасенко в дополнение к тому, что они потенциально имеют в лице Кубалика, который забил 30 голов в дебютном сезоне, должно повысить шансы «сенаторов» сделать больше, чем просто заполнить пустоту, оставленную Дебринкэтом.

Это дополняет дискуссию о том, что «Оттава» может иметь одну из самых привлекательных топ-6 и/или топ-9 в Восточной конференции в плане изменений.

Владимир Тарасенко Фото: JASON FRANSON/AP Photo/ТАСС

Травмы вызвали вопросы, сможет ли Тарасенко по-прежнему быть результативным. Он использовал последние два сезона, чтобы развеять эти опасения. В сезоне-2021/2022 у него была, пожалуй, самая сильная индивидуальная кампания с 38 голами и рекордными для карьеры 82 очками в 73 матчах. В прошлом сезоне Тарасенко не достиг такого уровня результативности, но он всё же закончил сезон с 18 шайбами и набирал в среднем 0,73 балла за встречу в 69 матчах, играя за «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». За полный сезон из 82 встреч Тарасенко мог бы забить 21 гол и набрать 60 очков.

Давайте вернёмся к тому моменту, когда речь шла о потенциальной конфигурации «сенаторов» в топ-6 и/или топ-9. У тренера Ди Джея Смита будут варианты. Брэди Ткачук, Клод Жиру, Тим Штюцле, Дрейк Батерсон и Шейн Пинто в прошлом сезоне были частью основы, которая помогла «Сенс» финишировать в топ-10 по шайбам в большинстве, но голы при игре «5х5» временами были проблемой. По данным Natural Stat Trick, они заняли 24-е место по этому показателю в среднем на 60 минут. Теперь к этой компании присоединились Тарасенко и Кубалик, а Джош Норрис вернулся после травмы плеча, полученной в октябре», — написал журналист.

Кларк также поделился мнением, нужен ли был этот переход Тарасенко и «Оттаве».

«Имеет ли эта сделка смысл? Без сомнений, да. Тем более можно было бы аргументировать тем, что подписание Тарасенко — это в некотором роде заявление.

Чтобы полностью понять значимость прихода Тарасенко, нужно посмотреть на общую картину. «Сенаторз» — это франшиза, которая не выходила в плей-офф с сезона-2016/2017, когда они проиграли в финале Восточной конференции. С тех пор обсуждения «Оттавы» были в основном сосредоточены на том, как они используют свои ресурсы для возвращения в плей-офф, а также на создании команды, которая будет стабильно выходить в плей-офф.

Генеральный менеджер «Сенаторз» Пьер Дорион шёл к этому моменту, а последнее межсезонье породило веру в то, что «Оттава» может стать лучше. Они подписали Жиру свободным агентом и были готовы значительно вложиться, чтобы получить Дебринкэта из «Чикаго Блэкхоукс». Травма Норриса в начале сезона в сочетании с отсутствием стабильности не помогли. Но команда всё ещё была довольно агрессивна в дедлайн, когда в очередной раз отдала не так много, чтобы получить защитника Джейкоба Чикрана из «Аризоны».

Владимир Тарасенко (справа) Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

Правда, «сенаторы» в итоге пропустили плей-офф. Но они оказались всего в шести очках от нужного места в Восточной конференции, которое принадлежало финалисту Кубка Стэнли «Флориде Пантерз».

Этот отрыв дразнил ложными надеждами. Он может привести к мысли, что «сенаторы» не так уж далеки от выхода в плей-офф. В то время как уход Дебринкэта был первоначальной задачей их межсезонья, «Оттава», похоже, была в состоянии положиться на рынок свободных агентов для улучшения своего состава, учитывая, что у них было более $ 17 млн под потолком. Они использовали эти деньги, чтобы заменить Кэма Тальбо, подписав контракт с Йоонасом Корписало, который станет первым номером. Затем Дорион подписал контракт с ветераном-защитником Трэвисом Хэмоником, который пополнил защиту в лице Томаса Шабо, Артёма Зуба и трёх многообещающих талантов — Джейкоба Бернарда-Докера, Эрика Бреннстрёма и Джейка Сандерсона, не считая Чикрана.

Затем Дорион заставил Дебринкэта возместить тот капитал, который «сенаторы» потеряли, когда выменяли его годом ранее, получив при этом проверенного форварда в лице Кубалика, дважды забивавшего более 20 голов за сезон в своей карьере.

Одним из пунктов, на который смотрел Тарасенко, выбирая перед дедлайном дальнейшее место продолжения карьеры, было то, что он мог сделать для команды, пытающейся выйти в плей-офф. Когда он вышел на рынок свободных агентов, ничего не изменилось, учитывая, что несколько команд, которые были связаны с ним, стремились выйти в плей-офф. Переезд Тарасенко в «Оттаву» лишь усиливает надежды на то, что у «сенаторов» хватит таланта, чтобы положить конец засухе и попасть в плей-офф.

Это будет непросто. Ожидается, что Восточная конференция станет адской, поскольку «Баффало Сэйбрз», «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз» также попытаются выйти в плей-офф после неудачи в сезоне-2022/2023», — приводит слова Кларка ESPN.

«Тарасенко надеется прийти в норму после сезона»

Журналист Sportsnet Уэйн Сканлан и вовсе называет переход Тарасенко в «Оттаву» «возвращением домой».

«Кажется, это одно из тех межсезоний, когда «Сенаторз» заключают сделки, но их мысли заняты другим.

Помните, как «Оттава» собиралась произвести фурор на драфте НХЛ и обменять вингера Алекса Дебринкэта на качественного результативного вингера? Дебринкэт действительно был обменян, но это случилось через несколько недель после драфта и через целых восемь дней после открытия рынка свободных агентов.

Тарасенко падает после силового приёма Фото: Adam Hunger/AP Photo/ТАСС

Знойным летним вечером в четверг, возможно, в самую тихую неделю межсезонья в НХЛ, «сенаторы» добились того, чего хотели, подписав нападающего Владимира Тарасенко на один год с кэпхитом в $ 5 млн.

И хотя прошло два года с карьерных рекордов россиянина по количеству передач (48) и очков (82), ему не обязательно быть ни таким же парнем, способным забросить 34 шайбы, в «Оттаве», ни тем игроком, который забил 40 голов в сезоне-2015/2016 в составе «блюзменов». Он просто должен стать ещё одной угрозой при игре в большинстве, а его напарниками могут быть Тим Штюцле, Клод Жиру, Джош Норрис и Брэди Ткачук. Если бы Тарасенко забил 25+ голов и раздал от 35 до 40 передач, это было бы большой помощью в атаке, учитывая талант его одноклубников.

В 31 год Тарасенко превратился из звезды команды в статусе «докажем себе» в игрока, который после подписания однолетнего соглашения должен доказать другим, чтобы выбить себе где-нибудь более длительный контракт. «Сенаторы» поступили мудро, не потратив все средства в прошедшем сезоне, учитывая, что у них достаточно денег, вложенных в основные активы, и при этом они не вели себя глупо относительно условий для снайпера, призванного помочь в краткосрочной перспективе.

На самом деле, имея всего $ 32 тыс. после сделки с Тарасенко, генменеджер «Оттавы» Дорион должен пожертвовать кем-то, чтобы освободить место для других игроков, включая центрфорварда Шейна Пинто и вингера Егора Соколова.

Если когда-либо и был признак того, что «сенаторы» вышли из фазы перестройки и стремятся к победе в Кубке, так это сейчас, когда они упёрлись в потолок зарплат до 1 августа.

Владимир Тарасенко Фото: Seth Wenig/AP Photo/ТАСС

И вот что кажется новым: «Сенз» оказались популярным местом назначения для свободных агентов – они сумели привлечь Жиру, Йоонаса Корписало, а теперь и Тарасенко.

В своём стремлении к первому с 2017 года плей-офф «Оттава» создала грозное топ-6, состоящее из Ткачука, Штюцле, Жиру, Кубалика, Норриса и Тарасенко. И это если вингер Дрейк Батерсон не пробьётся в две первых звена (не ставьте против него).

Тарасенко надеется прийти в норму после сезона, когда он забил в общей сложности 18 голов и отдал 32 передачи за «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Он забросил три шайбы и сделал один ассист в семи встречах плей-офф.

Известный своим быстрым броском, Тарасенко шесть раз достигал отметки в 30 голов за 675 матчей в НХЛ, в которых он забросил 270 шайб и отдал 304 передачи.

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«Сент-Луис» выбрал уроженца Ярославля под 16-м номером на драфте НХЛ 2010 года. Как вы, возможно, помните, это был пик «Оттавы», обменянный в «Сент-Луис» тогдашним генменеджером Брайаном Мюрреем на защитника Давида Рундблада. Позже Рундблад был обменян на Кайла Турриса. Так что переход Тарасенко в «Оттаву» — это изящный небольшой поворот в той первоначальной сделке. Он «возвращается домой». Однако надолго ли?

Этот парень умеет бросать. Тарасенко — один из незаурядных голеадоров, которому не нужно бросать в касание, чтобы пробить вратарей. У него смертельный кистевой бросок», — написал Сканлан.