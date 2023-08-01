Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фаворит драфта НХЛ-2024: смотрю на Мэттьюса, изучаю технику броска Бедарда и Овечкина

Фаворит драфта НХЛ-2024: смотрю на Мэттьюса, изучаю технику броска Бедарда и Овечкина
Комментарии

Фаворит драфта НХЛ-2024 Коул Эйзерман рассказал, на каких хоккеистов ориентируется в своих тренировках.

«Я слежу за парнями, которые хорошо бросают. Стараюсь по крупицам брать то, что у них хорошо получается, и привношу что-то своё в игру.

Я смотрю на Мэттьюса, изучаю технику броска Бедарда и Овечкина. Есть такие парни, как Виктор Олофссон. Он левша, и его бросок нереален. Мне нужно просто наблюдать за ними», — приводит слова Эйзермана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

16-летний форвард в прошлом сезоне сыграл за сборные США (программа USNTDP, U-17 и U-18) 62 матча, в которых забросил 69 шайб и отдал 35 результативных передач, набрав в общей сложности 104 очка.

Материалы по теме
«Лучший бросок в истории». Экс-игрок «Вашингтона» вспомнил, как Овечкин выбил из него дух
«Лучший бросок в истории». Экс-игрок «Вашингтона» вспомнил, как Овечкин выбил из него дух
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023