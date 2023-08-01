Фаворит драфта НХЛ-2024: смотрю на Мэттьюса, изучаю технику броска Бедарда и Овечкина

Фаворит драфта НХЛ-2024 Коул Эйзерман рассказал, на каких хоккеистов ориентируется в своих тренировках.

«Я слежу за парнями, которые хорошо бросают. Стараюсь по крупицам брать то, что у них хорошо получается, и привношу что-то своё в игру.

Я смотрю на Мэттьюса, изучаю технику броска Бедарда и Овечкина. Есть такие парни, как Виктор Олофссон. Он левша, и его бросок нереален. Мне нужно просто наблюдать за ними», — приводит слова Эйзермана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

16-летний форвард в прошлом сезоне сыграл за сборные США (программа USNTDP, U-17 и U-18) 62 матча, в которых забросил 69 шайб и отдал 35 результативных передач, набрав в общей сложности 104 очка.