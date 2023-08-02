Тренер «Адмирала» Тамбиев оценил трансферную политику «Барыса» в межсезонье

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился мнением по поводу трансферной политики «Барыса».

«В «Барысе» внимательно наблюдаю за своими бывшими подопечными: Сашей Борисевичем. Никитой Бояркиным и Михаилом Рахмановым. Они играли у меня в Караганде и сейчас прибавляют в мастерстве.

За трансферными новостями в астанинском клубе не особо слежу. Могу только позавидовать тренерам столичной команды, что у них нет лимита на легионеров и они могут приглашать иностранцев, не оглядываясь на регламент. Один из них — хороший вратарь Эдди Паскуале, вернувшийся в стан «Барыса».

Однако в КХЛ, а это вторая по силе лига, нужно постоянно доказывать свой класс. Все заслуги в прошлом. Уход Никиты Михайлиса в «Магнитку» — большая потеря для клуба. Он бомбардир от бога и был не только сильнейшим нападающим в команде, а также сборной, но и одним из её лидеров. Зрители ходили специально на него. Не думаю, что в «Металлурге» Никита затеряется. Он взрослый хоккеист и знает, чего хочет.

Очень рад за молодёжку «Барыса», которая будет выступать в МХЛ. Игроки будут конкурировать и расти как профессионалы. Но я против [того], когда юных талантов «тянут за уши»: если хоккеист умеет играть на более высоком уровне, он самостоятельно должен это делать!», — приводит слова Тамбиева журналист Иван Резванцев в своём телеграм-канале.

Клуб из столицы Казахстана в минувшем сезоне впервые в истории занял последнее место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» набрал 61 очко в 68 матчах. Этот результат стал худшим для астанинского клуба в истории выступлений в лиге.