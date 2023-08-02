Джордан Уил: Сопин сделал свою работу, теперь дело за игроками «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил поделился ожиданиями от игры бело-голубых в предстоящем сезоне КХЛ.
«У нас была хорошая команда в прошлом сезоне, но нам не повезло в плей-офф. Сейчас к нам добавили новых важных игроков, трансферы команды добавляют всем уверенности и желания как можно лучше играть в новом сезоне и сделать свой путь в плей-офф как можно длиннее. У нас уже было хорошее ядро команды, а новые игроки были лидерами своих команд, капитанам, ассистентами. Это всё важно, мы понимаем, что новый сезон может получиться хорошим.
В прошлом сезоне наши бригады работали здорово, особенно в конце чемпионата. У нас много опций сейчас. Пришли Ожиганов, Гусев, есть Бреннан (Менелл), Седрик, надеюсь, что и Эрик О’Делл к нам присоединится. Ещё есть вторая бригада большинства. У нас много таланта, но нужно работать над построениями, нужно уметь переигрывать своего соперника.
Понимаете, тренеры, руководство и игроки должны быть единым целым, идти в одном направлении. Все должны держаться вместе, если вы хотите выиграть чемпионат. Сейчас (спортивный директор) Алексей Сопин сделал свою работу и сделал её хорошо, теперь время для нас показывать результат», — цитирует Уила официальный сайт КХЛ.
- 2 августа 2023
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