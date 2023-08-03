Генменеджер «Анахайма» оценил подписание семилетнего контракта с Троем Терри

Генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик оценил продление контракта с нападающим Троем Терри на семь лет. Форвард будет получать в среднем $ 7 млн за сезон. Сторонам удалось договориться, избежав арбитражных слушаний.

«Мы очень рады, что смогли договориться. Трой – важная часть нашей команды, он игрок с характером, лидер. Надеемся, что он продолжит прогрессировать и станет одним из топ-игроков лиги», – цитирует Вербика пресс-служба лиги.

В минувшем сезоне Терри сыграл за «Анахайм» 70 матчей, в которых забросил 23 шайбы и отдал 38 результативных передач, набрав в общей сложности 61 очко с показателем полезности «-8». Всего в Национальной хоккейной лиге нападающий отметился 176 (75+101) результативными баллами в 274 играх.