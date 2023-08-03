Российская фигуристка Алина Загитова приехала в фан-зону «Sochi Hockey Open»
Поделиться
Российская фигуристка Алина Загитова приехала в фан-зону «Sochi Hockey Open». Спортсменка раздаёт автографы и фотографируется со всеми болельщиками.
Фото: пресс-служба ХК «Сочи»
Загитова выигрывала золотую и серебряную медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея) в 2018 году. Также фигуристка становилась чемпионкой мира в 2019 году, чемпионкой Европы в 2018 году и серебряным призёром европейского первенства 2019 года.
«Sochi Hockey Open» пройдёт с 3 по 8 августа. На сегодня намечены два матча. В 15:00 мск встретятся СКА и владивостокский «Адмирал». Затем на лёд выйдут хозяева турнира. Матч «Сочи» и сборной России U23 запланирован на 19:30 мск.
Напомним, в прошлом году победителем турнира в Сочи стал омский «Авангард».
Материалы по теме
Комментарии
- 3 августа 2023
-
15:17
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:39
-
13:20
-
12:55
-
12:45
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:50
-
10:20
-
09:50
-
09:20
-
08:55
-
08:25
- 2 августа 2023
-
23:35
-
23:12
-
22:40
-
22:21
-
22:08
-
21:38
-
21:12
-
20:45
-
20:28
-
20:20
-
20:04
-
19:48
-
19:34
-
19:22
-
19:05
Партнерский контент