Российская фигуристка Алина Загитова приехала в фан-зону «Sochi Hockey Open». Спортсменка раздаёт автографы и фотографируется со всеми болельщиками.

Фото: пресс-служба ХК «Сочи»

Загитова выигрывала золотую и серебряную медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея) в 2018 году. Также фигуристка становилась чемпионкой мира в 2019 году, чемпионкой Европы в 2018 году и серебряным призёром европейского первенства 2019 года.

«Sochi Hockey Open» пройдёт с 3 по 8 августа. На сегодня намечены два матча. В 15:00 мск встретятся СКА и владивостокский «Адмирал». Затем на лёд выйдут хозяева турнира. Матч «Сочи» и сборной России U23 запланирован на 19:30 мск.

Напомним, в прошлом году победителем турнира в Сочи стал омский «Авангард».