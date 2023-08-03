Быков оценил вклад Медведевой в золото хоккейной сборной России на ОИ-2018

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил слова двукратной серебряной медалистки Олимпиады-2018 фигуристки Евгении Медведевой о её вкладе в возможность выступления российской хоккейной сборной на Играх в 2018 году.

«На тот момент многие известные люди спорта и политики объединились для поддержки наших спортсменов и старались помочь, большое им за это спасибо. Каждый из них старался на своём уровне оказать поддержку. То, что Евгения Медведева внесла свою лепту, не вызывает сомнений. Она имеет право гордиться этим, как и многие другие люди и функционеры, приложившие к этому свои усилия.

На данный момент нам всем стоит быть едиными в поддержке наших спортсменов в ситуации, когда перед ними закрывают двери для участия в международных соревнованиях. А нашим функционерам и юристам — продолжать бороться с этой дискриминацией и несправедливостью по отношению к ребятам и искать возможность для возвращения наших спортсменов на международные арены для их участия в соревнованиях. Я полностью согласен с Татьяной Анатольевной Тарасовой насчёт общей слаженной работы на пользу спорта и наших спортсменов. Когда мы едины, мы непобедимы», — цитирует Быкова «РИА Новости Спорт».

На игры в Пхёнчхан российские спортсмены были допущены в нейтральном статусе, но после саммита Международного олимпийского комитета (МОК), в котором участвовала Медведева, смогли выступить и в команде.