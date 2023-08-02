Евгения Медведева — об ОИ-2018: командное соревнование состоялось благодаря моему спичу

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, российская фигуристка Евгения Медведева назвала поступок, которым она гордится больше всего в жизни.
«Это моя предолимпийская поездка в Лозанну на закрытый саммит МОК. Я там выступала официальным спикером от нашего олимпийского комитета для того, чтобы нашу страну допустили до командных соревнований на Олимпиаде 2018 года. Я внесла немалый вклад в то, чтобы наша хоккейная команда выступала — и ребята в итоге выиграли. И мы, фигуристы, имели возможность выступать в командном турнире, и у нас появилась возможность завоевать целых две медали. С той Олимпиады я привезла два серебра, одно из которых командное. И это командное соревнование состоялось в основном благодаря моему тогдашнему спичу. Вот этим поступком я горжусь», — сказала фигуристка в интервью YouTube-каналу «Не Пруст».
На игры в Пхёнчхан российские спортсмены были допущены в нейтральном статусе, но после саммита Международного олимпийского комитета (МОК), в котором участвовала Медведева, смогли выступить и в команде.
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