Ротенберг — о поражении от «Адмирала»: подвели удаления, «пять на пять» игра была наша

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги первого матча предсезонного турнира Sochi Hockey Open с «Адмиралом» (2:3 ОТ).

«Хорошая игра, молодые ребята здорово себя проявили – Демидов, Мичков. Слава богу, Танков вернулся и сыграл. Не всю игру, физически он бы не вывез, год не играл. Подвели удаления, надо их убрать, «пять на пять» игра была полностью наша. «Адмирал» с победой, работаем дальше.

Мичков в центре? Он обладает лучшим игровым мышлением, хорошо мыслит на льду. Это интересное решение, мы с ним общались, он сказал, что вообще всегда мечтал играть в центре. Он не самый крупный игрок, но он видит поляну. На вбрасываниях он был одним из лучших, почти все выиграл. В атаке они играли очень здорово. Есть моменты, которые надо усилить, но мы надеемся, что это наше будущее. Посмотрим дальше, но на сегодня это очень правильное решение. Он как центр обладает многими качествами, которые вы видели в советском хоккее. Быков, Ларионов, у него есть потенциал стать сильным центром. Он играет в центре с первого дня сборов.

Мичков и Демидов – совершенно разные игроки. По возрасту Иван младше. То, что он в 17 такую игру показывает, о многом говорит. Не будем давать авансы, будем работать с ними. Но потенциал этих ребят виден невооружённым глазом. Но есть что улучшить, во второй шайбе Матвей сыграл неправильно, не по нашей системе», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.