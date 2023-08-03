Журналист назвал одну из проблем Артемия Панарина, которая влияет на игру «Рейнджерс»

Журналист Эрик Уилсен в статье на сайте Empire Sports Media назвал одну из проблем российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, которая влияет на игру всей команды.

«Несмотря на то что в целом Панарин — отличный игрок на льду, в его игре есть определённые аспекты, которые мешают его успеху, самый большой из которых — его потери в атаке. Панарин всегда был игроком, который раздаёт передачи. Он плеймейкер мирового класса, всегда находящий способы отдать отличный пас и создать яркие моменты. Однако иногда Панарин пытается сделать слишком много.

Есть много случаев, когда Панарин имеет отличный шанс для броска, но пытается сделать пас, который совершенно не нужен. Обычно это приводит к тому, что команда соперника перехватывает шайбу и получает шанс забить. В сезоне-2022/2023 у Панарина было целых 102 потери. Трудно выигрывать игры, когда игрок с лучшим игровым временем постоянно отдаёт шайбу другой команде», — написал Уилсен в статье.