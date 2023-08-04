Экс-защитник «Локомотива» и сборной Норвегии Юнас Холёс завершил игровую карьеру
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Экс-защитник «Локомотива» и сборной Норвегии Юнас Холёс завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет, сообщает пресс-служба норвежского клуба «Спарта Уорриорз».
Холёс выступал в КХЛ за ярославский «Локомотив» с 2013 по 2015 год. В общей сложности в КХЛ норвежский защитник провёл 134 матча и набрал 38 (16+22) очков с показателем полезности «-5».
В составе сборной Норвегии Холёс принял участие в юниорском чемпионате мира 2004 года. Свои выступления за основную сборную Юнас начал в 2006 году. За сборную Холёс выступал на чемпионате мира элитной группы: с 2006 по 2015 год. Дважды Холёс принимал участие в зимних Олимпийских играх, отыграв в общей сложности восемь матчей, в которых сделал две результативные передачи.
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