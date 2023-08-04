Дамир Жафяров поделился эмоциями от дебютного матча и гола за «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров прокомментировал итоги товарищеской встречи с «Нефтяником». Этот матч стал для форварда дебютным за казанцев. «Ак Барс» разгромил клуб ВХЛ со счётом 5:0. Жафяров забросил первую шайбу за казанскую команду и высказался о своём достижении. Кроме того, хоккеист поделился мыслями от игры в первой тройке нападения «Ак Барса».

«Сегодня самым главным было войти в ритм, всё-таки первая официальная встреча. Нужно было постараться правильно сыграть, но когда есть моменты — всегда приятно забивать.

Игра была довольно жёсткой, особенно в первом периоде, тренерский штаб поставил задачу подойти к сопернику с максимальной ответственностью? Все выходят на матч, чтобы победить, вне зависимости от его статуса. Никто не хотел уступать, поэтому появился накал.

Комфортно ли себя чувствовал в первой тройке нападения? Да, всё нормально. Потихоньку адаптируемся к требованиям тренерского штаба. Впереди много работы, будем улучшать нашу игру. На какой процент своих возможностей сегодня играл «Ак Барс»? Сейчас мы тренируемся, идёт рабочий процесс, хорошая нагрузка. Не могу сказать, какой процент, думаю, что 100. Предсезонные матчи тяжёлые, но они нужны, за счёт них в сезоне должно быть легче.

Завтра у «Ак Барса» контрольная встреча с «Ладой», тренеры озвучили имена тех, кто выйдет на лёд? Пока нет, все готовимся. В этом году команда позже обычного вышла из отпуска, насколько стало проще? Получше, успеваешь соскучиться по хоккею, старт сезона довольно близок. Не приходится долго ждать: потренировались, подготовились, поиграли – и в бой», — приводит слова Жафярова официальный сайт казанцев.