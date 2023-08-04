«Ак Барс» разгромил «Нефтяник» в товарищеском матче со счётом 5:0
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В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» закончился товарищеский матч межсезонья-2023/2024, в котором местный «Нефтяник» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
04 августа 2023, пятница. 17:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
0 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Жафяров – 03:44 (5x5) 0:2 Семёнов (Петров) – 26:32 (5x5) 0:3 Яшкин (А. Радулов, Шипачёв) – 35:38 (5x4) 0:4 Марушев (Терехов) – 36:19 (5x5) 0:5 Сафонов (А. Радулов, Жафяров) – 42:50 (5x5)
На четвёртой минуте Дамир Жафяров вывел казанцев вперёд. На 27-й минуте Кирилл Семёнов удвоил преимущество «Ак Барса». На 36-й минуте Дмитрий Яшкин в третий раз огорчил вратаря «Нефтяника» Евгения Киселёва. Через минуту Максим Марушев забросил четвёртую шайбу. На 53-й минуте Илья Сафонов довёл счёт до разгромного. 23-летний голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов оформил шат-аут.
Отметим, что для казанского клуба этот товарищеский матч стал первым в рамках подготовки к сезону-2023/2024.
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