«Ак Барс» разгромил «Нефтяник» в товарищеском матче со счётом 5:0

В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» закончился товарищеский матч межсезонья-2023/2024, в котором местный «Нефтяник» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

На четвёртой минуте Дамир Жафяров вывел казанцев вперёд. На 27-й минуте Кирилл Семёнов удвоил преимущество «Ак Барса». На 36-й минуте Дмитрий Яшкин в третий раз огорчил вратаря «Нефтяника» Евгения Киселёва. Через минуту Максим Марушев забросил четвёртую шайбу. На 53-й минуте Илья Сафонов довёл счёт до разгромного. 23-летний голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов оформил шат-аут.

Отметим, что для казанского клуба этот товарищеский матч стал первым в рамках подготовки к сезону-2023/2024.