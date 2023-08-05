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Тренер «Сочи» по ОФП: cовременный спорт нельзя представить без фармакологии

Тренер «Сочи» по ОФП: cовременный спорт нельзя представить без фармакологии
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Известный в прошлом хоккеист ЦСКА, а ныне тренер «Сочи» по ОФП Николай Пронин считает, что современный спорт нельзя представить без фармакологии.

«Баловался ли когда-нибудь стероидами? Всегда был против них. Я никогда не употреблял, да и не нужны они мне. Я не действующий спортсмен, не пауэрлифтер. Я тренируюсь для себя, для удовольствия, поддержания формы.

Хоккеистам они тоже не нужны. Употребляю классические добавки: витаминно-минеральные комплексы, кардиопротекторы, протеины, гейнеры, аминокислоты. Современный спорт нельзя представить без фармакологии, имею в виду разрешенную. Нужно помогать организму восстанавливаться, это совершенно нормально», — цитирует Пронина Sport24.

Пронин провёл большую часть карьеры в ЦСКА, а также играл за «Химик», «Атлант», магнитогорский «Металлург» и «Автомобилист». В 2017 году он завершил профессиональную карьеру игрока и перешёл на тренерскую работу.

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