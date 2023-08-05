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The Athletic ответил на вопрос, может ли НХЛ создать Евролигу, чтобы заменить КХЛ

The Athletic ответил на вопрос, может ли НХЛ создать Евролигу, чтобы заменить КХЛ
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Журналист The Athletic Шон Гентайлл ответил на ряд вопросов болельщиков. Один из фанатов, назвавшийся Пэтом С., спросил: «Поскольку Россия по-прежнему является персоной нон грата, а несколько команд покинули КХЛ, есть ли шанс, что НХЛ попытается создать Евролигу, чтобы заменить КХЛ? (Не третья конференция НХЛ, а отдельная лига, по крайней мере, на данный момент — хотя было бы забавно провести турнир в стиле Мемориального кубка для Стэнли)».

«Я решил, что скажу этому простое «нет». Извини, Пэт», — приводит слова Гентайлла The Athletic.

Напомним, с 2022 года Континентальную хоккейную лигу покинули два иностранных клуба — финский «Йокерит» и рижское «Динамо». Таким образом, в КХЛ из команд, не представляющих Россию, остались минское «Динамо», астанинский «Барыс» и пекинский «Куньлунь».

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