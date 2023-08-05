Colorado Hockey Now — о Федотове: «Филадельфия» борется за одного из лучших вратарей мира

Журналист Colorado Hockey Now Эван Равал прокомментировал ситуацию с российским голкипером Иваном Федотовым.

«Филадельфия Флайерз» борется за одного из лучших вратарей мира — Ивана Федотова, недавно подписавшего двухлетний контракт в КХЛ. Федотова задержали в июле прошлого года в России, как раз в тот момент, когда он собирался приехать за границу в НХЛ, и заставили отслужить год в армии. В «Филадельфии» думали, что его контракт в НХЛ будет продлён на следующий год, но КХЛ не верила, что у него есть действующее соглашение в НХЛ.

Теперь «Флайерз» ждут окончательного решения ИИХФ по этому вопросу. Если они вынесут решение в пользу «Филадельфии», Федотов будет конкурировать с Картером Хартом за место стартового вратаря. Если нет, то «Флайерз» могут ждать ещё дольше. Это сложная ситуация, но ожидается, что ИИХФ примет решение довольно быстро, так что ждать осталось недолго», — цитирует Равала Colorado Hockey Now.