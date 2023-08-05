Colorado Hockey Now — о Федотове: «Филадельфия» борется за одного из лучших вратарей мира

Журналист Colorado Hockey Now Эван Равал прокомментировал ситуацию с российским голкипером Иваном Федотовым.
«Филадельфия Флайерз» борется за одного из лучших вратарей мира — Ивана Федотова, недавно подписавшего двухлетний контракт в КХЛ. Федотова задержали в июле прошлого года в России, как раз в тот момент, когда он собирался приехать за границу в НХЛ, и заставили отслужить год в армии. В «Филадельфии» думали, что его контракт в НХЛ будет продлён на следующий год, но КХЛ не верила, что у него есть действующее соглашение в НХЛ.
Теперь «Флайерз» ждут окончательного решения ИИХФ по этому вопросу. Если они вынесут решение в пользу «Филадельфии», Федотов будет конкурировать с Картером Хартом за место стартового вратаря. Если нет, то «Флайерз» могут ждать ещё дольше. Это сложная ситуация, но ожидается, что ИИХФ примет решение довольно быстро, так что ждать осталось недолго», — цитирует Равала Colorado Hockey Now.
- 5 августа 2023
-
20:31
-
20:25
-
20:14
-
19:55
-
19:39
-
19:37
-
19:20
-
19:17
-
19:08
-
18:47
-
18:33
-
18:15
-
17:57
-
17:45
-
17:12
-
16:53
-
16:30
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:15
-
14:00
-
13:25
-
13:00
-
12:25
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:30