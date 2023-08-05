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Сайт НХЛ назвал игроков до 23 лет, которые могут стать лучшими в лиге за три сезона

Официальный сайт НХЛ составил рейтинг хоккеистов, не достигших 23-летнего возраста и способных стать лучшими в лиге в ближайшие три сезона.

Первое место занял 22-летний нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз. Форвард получил суммарно 99 очков. Вторым стал 18-летний проспект «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард. У него 82 балла. Третьим стал нападающий «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле. 21-летний форвард получил 73 очка.

Весь рейтинг:

1. Джек Хьюз, н. «Нью-Джерси Дэвилз», 22 года — 99 очков.

2. Коннор Бедард, н. «Чикаго Блэкхоукс», 18 — 82.

3. Тим Штюцле, н. «Оттавы Сенаторз», 21 — 73.

4. Мэтти Бенирс, н. «Сиэтл Кракен», 20 — 70.

5. Тревор Зеграс, н. «Анахайм Дакс» 22 — 55.

6. Дилан Козенс, н. «Баффало Сэйбрз», 22 — 42.

7. Уайтт Джонстон, н. «Даллас Старз», 20 — 27.