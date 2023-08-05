«Ситуация выходит из-под контроля». Когда звёздные ОСА получат свои миллионы в НХЛ

Чуть больше месяца остаётся до открытия тренировочных лагерей команд Национальной хоккейной лиги. Позади остались все слушания по хоккеистам, которые находились в статусе ограниченно свободных агентов и имели право на обращение в арбитраж лиги по зарплате. Однако далеко не все ОСА успели наиграть на получение такого права в НХЛ.

Многим приходится полюбовно договариваться со своими клубами. И не у всех из них это получилось сделать на данный момент. По состоянию на начало августа без контрактов остаются 13 хоккеистов в статусе ОСА. Среди них есть даже один россиянин – нападающий системы «Оттавы» Егор Соколов. Там же обращают на себя внимание фигуры Джозефа Велено из «Детройта» и Шейна Пинто из всё той же «Оттавы». Но в этом материале мы рассмотрим лишь четвёрку наиболее статусных ОСА в НХЛ, до сих пор остающихся в статусе безработных.

н. Тревор Зеграс, «Анахайм», 22 года

Кэпхит по прошлому контракту: $ 925 тыс.

После первого дня работы рынка «Анахайм» оставался единственным клубом НХЛ, оказавшимся ниже пола зарплат. Однако объяснение этому простое: на тот момент «утки» ещё не подписали новые контракты с двумя лучшими бомбардирами прошлого сезона Троем Терри и Тревором Зеграсом, вокруг которых должно строиться светлое будущее организации.

Несколько дней назад «утки» закрыли первую приоритетную цель в переговорах, согласовав новый контракт с 25-летним Терри. Соглашение с американским хоккеистом было подписано на семь сезонов со среднегодовой зарплатой в $ 7 млн. Теперь на повестке дня у руководства «Дакс» контрактные переговоры с 22-летним Зеграсом, который уже начинает терять терпение.

«Надеюсь, скоро мы что-то сделаем. Я скучаю по Калифорнии и партнёрам по команде, было бы здорово вернуться туда. Эта ситуация выходит из-под моего контроля. Есть люди, которые занимаются такими вещами, а мне в летнее время нужно делать то же, что и всегда», — заявил набравший 65 (23+42) очков в 81 матче минувшего регулярного чемпионата американец.

Тревор Зеграс Фото: Ashley Landis/AP Photo/ТАСС

з. Джереми Драйсдейл, «Анахайм», 21 год

Кэпхит по прошлому контракту: $ 925 тыс.

Без нового контракта с американской организацией пока что остаётся и канадский защитник Драйсдейл. У 21-летнего канадца так же, как и у Зеграса, истёк контракт новичка, но, в отличие от Тревора, его одноклубник находится в ещё более неприятном положении. Как бы Зеграс ни волновался, но даже вряд ли он сам сильно сомневается в том, что в ближайшие дни или недели он должен получить свой очень приличный контракт, на который наиграл в минувшем сезоне.

А вот у выбранного под шестым номером на драфте НХЛ – 2020 в прошлом сезоне наиграть на большие деньги не было физической возможности. В позапрошлом сезоне Джейми удалось пробиться в топ-6 защиты «Анахайма», однако его дальнейшие прогресс и развитие были остановлены тяжёлым повреждением. На самом старте минувшей регулярки молодой канадец получил крайне неприятную травму левого плеча, которая потребовала хирургического вмешательства. Сезон для Джейми был закончен досрочно и оказался фактически потерянным. Возможно, это и является основной причиной, по которой теперь стороны всё ещё не могут договориться по новым условиям.

н. Алекси Лафреньер, «Рейнджерс», 21 год

Кэпхит по прошлому контракту: $ 925 тыс.

После заключения контракта с американским защитником К’Андре Миллером у команды из Нью-Йорка осталось свободных $ 2,278 млн под потолком зарплат. Подписанные контракты с «Рейнджерс» имеют 22 хоккеиста – 12 нападающих, восемь защитников и два вратаря. Один из защитников – 26-летний Коннор Мэки (кэпхит $ 775 тыс.) – наверняка будет отправлен в фарм-клуб, как только будет начинаться регулярный чемпионат.

Сумма контракта Мэки и имеющегося свободного пространства под потолком зарплат и даст максимум возможного, на который может рассчитывать канадский форвард. Первый номер драфта НХЛ – 2020 никак не может даже близко выйти на тот уровень, на котором должен играть человек, выбранный под первым номером. На то есть много причин, и не все из них подвластны самому Лафреньеру.

Ключевая проблема заключается в том, что позиции левых вингеров в топ-6 заняты дорогими Артемием Панариным и Крисом Крайдером, а на других местах Лафреньер совсем не эффективен. Помимо того, что Артемий и Крис плотно занимают места в топ-6, они ещё оба находятся в первой бригаде большинства, что закрывает туда дорогу для Лафреньера. В результате Алекси приходится довольствоваться крошками игрового времени в большинстве во второй бригаде и местом в третьей тройке нападения. Отсюда во многом и объективно разочаровывающие статистические показатели.

Обменивать же Алекси для клуба из Нью-Йорка – значит расписаться в провале, к тому же в клубе наверняка опасаются, что на новом месте Лафреньер станет прогрессировать, и тогда «Рейнджерс» будут выглядеть совсем уж глупо. На выходе клуб и игрок продолжают вести переговоры по контракту-мостику, который по состоянию на сейчас будет выглядеть компромиссным вариантом для обеих сторон.

Алекси Лафреньер Фото: John Minchillo/AP Photo/ТАСС

з. Эван Бушар, «Эдмонтон», 23 года

Кэпхит по прошлому контракту: $ 925 тыс.

Первораундник «Эдмонтона» после нескольких лет развития в юниорских лигах, АХЛ и даже в европейской аренде провёл два подряд добротных сезона за «Ойлерз», а также мощный плей-офф-2023, где он стал важнейшей частью разрывного большинства «нефтяников». Бушар – классический атакующий деф, который убийственен на чужой синей линии, но часто ошибается в обороне, однако «Эдмонтону» этот хоккеист необходим.

Проблема в потолке зарплат, а если быть более конкретным, то в контракте 28-летнего защитника Дарнелла Нурса. В своё время этому канадцу с царского плеча в «Ойлерз» отвалили контракт на $ 9,25 млн в год. Последние три года Дарнелл показывает очень приличную игру, но всё-таки именно Эван является главной силой «нефтяников» на синей линии в большинстве. Что и доказал последний плей-офф, в котором Бушар выбил 17 очков в 12 матчах. Такие цифры позволяют Эвану надеяться на огромную прибавку к своему контракту, но под потолком у «Ойлерз» меньше $ 4 млн. Именно в таком диапазоне канадский клуб и предлагает новый контракт своему защитнику. Причём речь идёт о контракте-мостике на два сезона, но Бушар пока что не соглашается на предложенные условия.