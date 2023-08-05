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Ограниченно свободные агенты без контрактов в НХЛ, Алекси Лафреньер, Тревор Зеграс, Джейми Драйсдейл, Эван Бушар

«Ситуация выходит из-под контроля». Когда звёздные ОСА получат свои миллионы в НХЛ
Сергей Емельянов
Ограниченно свободные агенты без контрактов
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Среди всё ещё не подписанных игроков первый номер драфта, восходящая звезда американского хоккея.

Чуть больше месяца остаётся до открытия тренировочных лагерей команд Национальной хоккейной лиги. Позади остались все слушания по хоккеистам, которые находились в статусе ограниченно свободных агентов и имели право на обращение в арбитраж лиги по зарплате. Однако далеко не все ОСА успели наиграть на получение такого права в НХЛ.

Многим приходится полюбовно договариваться со своими клубами. И не у всех из них это получилось сделать на данный момент. По состоянию на начало августа без контрактов остаются 13 хоккеистов в статусе ОСА. Среди них есть даже один россиянин – нападающий системы «Оттавы» Егор Соколов. Там же обращают на себя внимание фигуры Джозефа Велено из «Детройта» и Шейна Пинто из всё той же «Оттавы». Но в этом материале мы рассмотрим лишь четвёрку наиболее статусных ОСА в НХЛ, до сих пор остающихся в статусе безработных.

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н. Тревор Зеграс, «Анахайм», 22 года

Кэпхит по прошлому контракту: $ 925 тыс.

После первого дня работы рынка «Анахайм» оставался единственным клубом НХЛ, оказавшимся ниже пола зарплат. Однако объяснение этому простое: на тот момент «утки» ещё не подписали новые контракты с двумя лучшими бомбардирами прошлого сезона Троем Терри и Тревором Зеграсом, вокруг которых должно строиться светлое будущее организации.

Несколько дней назад «утки» закрыли первую приоритетную цель в переговорах, согласовав новый контракт с 25-летним Терри. Соглашение с американским хоккеистом было подписано на семь сезонов со среднегодовой зарплатой в $ 7 млн. Теперь на повестке дня у руководства «Дакс» контрактные переговоры с 22-летним Зеграсом, который уже начинает терять терпение.

«Надеюсь, скоро мы что-то сделаем. Я скучаю по Калифорнии и партнёрам по команде, было бы здорово вернуться туда. Эта ситуация выходит из-под моего контроля. Есть люди, которые занимаются такими вещами, а мне в летнее время нужно делать то же, что и всегда», — заявил набравший 65 (23+42) очков в 81 матче минувшего регулярного чемпионата американец.

Тревор Зеграс

Тревор Зеграс

Фото: Ashley Landis/AP Photo/ТАСС

з. Джереми Драйсдейл, «Анахайм», 21 год

Кэпхит по прошлому контракту: $ 925 тыс.

Без нового контракта с американской организацией пока что остаётся и канадский защитник Драйсдейл. У 21-летнего канадца так же, как и у Зеграса, истёк контракт новичка, но, в отличие от Тревора, его одноклубник находится в ещё более неприятном положении. Как бы Зеграс ни волновался, но даже вряд ли он сам сильно сомневается в том, что в ближайшие дни или недели он должен получить свой очень приличный контракт, на который наиграл в минувшем сезоне.

А вот у выбранного под шестым номером на драфте НХЛ – 2020 в прошлом сезоне наиграть на большие деньги не было физической возможности. В позапрошлом сезоне Джейми удалось пробиться в топ-6 защиты «Анахайма», однако его дальнейшие прогресс и развитие были остановлены тяжёлым повреждением. На самом старте минувшей регулярки молодой канадец получил крайне неприятную травму левого плеча, которая потребовала хирургического вмешательства. Сезон для Джейми был закончен досрочно и оказался фактически потерянным. Возможно, это и является основной причиной, по которой теперь стороны всё ещё не могут договориться по новым условиям.

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н. Алекси Лафреньер, «Рейнджерс», 21 год

Кэпхит по прошлому контракту: $ 925 тыс.

После заключения контракта с американским защитником К’Андре Миллером у команды из Нью-Йорка осталось свободных $ 2,278 млн под потолком зарплат. Подписанные контракты с «Рейнджерс» имеют 22 хоккеиста – 12 нападающих, восемь защитников и два вратаря. Один из защитников – 26-летний Коннор Мэки (кэпхит $ 775 тыс.) – наверняка будет отправлен в фарм-клуб, как только будет начинаться регулярный чемпионат.

Сумма контракта Мэки и имеющегося свободного пространства под потолком зарплат и даст максимум возможного, на который может рассчитывать канадский форвард. Первый номер драфта НХЛ – 2020 никак не может даже близко выйти на тот уровень, на котором должен играть человек, выбранный под первым номером. На то есть много причин, и не все из них подвластны самому Лафреньеру.

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Ключевая проблема заключается в том, что позиции левых вингеров в топ-6 заняты дорогими Артемием Панариным и Крисом Крайдером, а на других местах Лафреньер совсем не эффективен. Помимо того, что Артемий и Крис плотно занимают места в топ-6, они ещё оба находятся в первой бригаде большинства, что закрывает туда дорогу для Лафреньера. В результате Алекси приходится довольствоваться крошками игрового времени в большинстве во второй бригаде и местом в третьей тройке нападения. Отсюда во многом и объективно разочаровывающие статистические показатели.

Обменивать же Алекси для клуба из Нью-Йорка – значит расписаться в провале, к тому же в клубе наверняка опасаются, что на новом месте Лафреньер станет прогрессировать, и тогда «Рейнджерс» будут выглядеть совсем уж глупо. На выходе клуб и игрок продолжают вести переговоры по контракту-мостику, который по состоянию на сейчас будет выглядеть компромиссным вариантом для обеих сторон.

Алекси Лафреньер

Алекси Лафреньер

Фото: John Minchillo/AP Photo/ТАСС

з. Эван Бушар, «Эдмонтон», 23 года

Кэпхит по прошлому контракту: $ 925 тыс.

Первораундник «Эдмонтона» после нескольких лет развития в юниорских лигах, АХЛ и даже в европейской аренде провёл два подряд добротных сезона за «Ойлерз», а также мощный плей-офф-2023, где он стал важнейшей частью разрывного большинства «нефтяников». Бушар – классический атакующий деф, который убийственен на чужой синей линии, но часто ошибается в обороне, однако «Эдмонтону» этот хоккеист необходим.

Проблема в потолке зарплат, а если быть более конкретным, то в контракте 28-летнего защитника Дарнелла Нурса. В своё время этому канадцу с царского плеча в «Ойлерз» отвалили контракт на $ 9,25 млн в год. Последние три года Дарнелл показывает очень приличную игру, но всё-таки именно Эван является главной силой «нефтяников» на синей линии в большинстве. Что и доказал последний плей-офф, в котором Бушар выбил 17 очков в 12 матчах. Такие цифры позволяют Эвану надеяться на огромную прибавку к своему контракту, но под потолком у «Ойлерз» меньше $ 4 млн. Именно в таком диапазоне канадский клуб и предлагает новый контракт своему защитнику. Причём речь идёт о контракте-мостике на два сезона, но Бушар пока что не соглашается на предложенные условия.

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