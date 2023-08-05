Журналист Sportsnet: Кузнецов реально странный. Было больно смотреть на его игру

Журналист Sportsnet Натан Грэйвитех на своём YouTube-канале поделился мнением об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Ранее обозреватель выделил игрока как лучшего центрфорварда «столичных», однако россиянин стал одним из худших центрфорвардов НХЛ среди лучших в своих клубах, заняв лишь 28-е место из 32.

«Кузнецов реально странный. Было больно смотреть на его игру в прошлом сезоне. Всего 12 голов и 55 очков в 81 матче после показателя в практически балл за встречу год назад. Его атакующие способности испарились. Было сложно смотреть на это. Относительно игры в защите — он также не сделал себе услугу. Его процент выигранных вбрасываний — 47, здесь нет ничего примечательного.

Несмотря на то что игра Кузнецова в атаке и плеймейкерская мудрость блестящи, он немного односторонний игрок», — сказал Грэйвитех.